В мире число заражений коронавирусом превысило 85,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 85027813 (+636227 за сутки) по данным Worldometer на 11:39 3 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1844685 (+9067) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23033441 (+133686) человек, из них 106016 (-607) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 60149687 (+493474) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 20904701 (+232227) случаями заражения, Индия – 10324631 (+21222), Бразилия – 7716405 (+15827), Россия – 3212637 (+26301) и Франция – 2643239 (+3466). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 232227, Великобритания – 57725, Россия – 26301, Индия – 21222, Бразилия – 15827. Беларусь (1902) – на 32 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 358682, Бразилия – 195742, Индия – 149471, Мексика – 126507 и Италия – 74985. Беларусь – на 77 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2107, Мексика – 700, Россия – 447, Великобритания – 445, Италия – 364. Беларусь – на 61 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 198125 случаев заражения коронавирусом и 1442 смерти.