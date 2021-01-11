В мире число заражений коронавирусом превысило 90,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 90702906 (+601024 за сутки) по данным Worldometer на 10:25 11 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1943432 (+8221) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23934426 (+260577) человек, из них 108542 (+33) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 64825048 (+332226) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 22917334 (+213453) случаями заражения, Индия – 10467431 (+16085), Бразилия – 8105790 (+29792), Россия – 3401954 (+22851) и Великобритания – 3072349 (+54940). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 213453, Великобритания – 54940, Бразилия – 29792, Россия – 22851, Италия – 18627. Беларусь (1765) – на 36 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 383275, Бразилия – 203140, Индия – 151198, Мексика – 133204 и Великобритания – 81431. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1792, Мексика – 1135, Великобритания – 563, Бразилия – 483, Россия – 456. Беларусь – на 62 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 212201 случай заражения коронавирусом и 1517 смертей.