Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 198125 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 января 2021 года выросло до 198125 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1442 человек.

Выздоровели и выписаны 181109 (+3007) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1892 человека (8,62% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4037453 (+21942) теста на коронавирус.