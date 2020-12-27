Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 186747 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 декабря 2020 года выросло до 186747 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1385 человек.

Выздоровели и выписаны 166747 (+2209) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1825 человек (15,87% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3924079 (+11496) тестов коронавирус.