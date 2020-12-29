В мире число заражений коронавирусом превысило 82,32 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 82328043 (+654763 за сутки) по данным Worldometer на 9:20 30 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1796559 (+15015) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22187280 (+95139) человек, из них 105885 (+84) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 58344204 (+544609) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 19977704 (+194860) случаями заражения, Индия – 10245326 (+20529), Бразилия – 7564117 (+57227), Россия – 3105037 (+27002) и Франция – 2574041 (+11395). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 194860, Бразилия – 57227, Великобритания – 53135, Россия – 27002, Индия – 20529. Беларусь (1816) – на 39 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 346579, Бразилия – 192716, Индия – 148716, Мексика – 122855 и Италия – 73029. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3398, Бразилия – 1075, Германия – 935, Италия – 659, Россия – 562. Беларусь – на 63 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 190404 случая заражения коронавирусом и 1404 смертей.