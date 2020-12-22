Последнее обновление: 22.12.2020 12:33

Лукашенко обещает вакцину, не говорит «когда»

Лукашенко провел очередное совещание на тему коронавирусного психоза, на котором обвинил планету в коммерциализации производства вакцины от коронавируса, но при этом пообещал, что жители синекой тоже будут обеспечены ей. Правда, сроки Лукашенко не назвал.

«В гонку вакцин сегодня активно включились почти все страны, идет разработка около 200 потенциальных препаратов. Ежедневно звучат заявления об успехах и тут же появляются информационные разоблачения. К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость. Кроме того, страны, обладающие необходимым научным и производственным потенциалом, в вопросе создания и изготовления вакцин в первую очередь учитывают свои потребности и, откровенно говоря, политические приоритеты. При неблагоприятном развитии событий границы вмиг закрываются, вывоз биотехнологической продукции, изделий медицинского назначения и специального оборудования блокируется», - посетовал Лукашенко.

Далее, он повторил свой, озвученный во время посещения одной из больниц, тезис о двух возможных путях вакцинации беларусов.

«Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем», - озвучил первую опцию Лукашенко.

Вторая опция сводится к локализации производства зарубежных разработок.

"Однако вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - пообещал Лукашенко.

По его словам, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. "Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать".

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