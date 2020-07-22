В Беларуси на больных COVID-19 может тестироваться вакцина американской CureLab Oncology, Inc.

Белорусские власти могли бы согласиться или даже предложить свои услуги в тестировании вакцины для коронавируса на пациентах с COVID-19.

Такое предположение вполне допустимо, принимая во внимание прошедшую сегодня встречу министра здравоохранения РБ Владимира Караника и директора биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc. Алекса Шнайдера.

На встрече обсуждалось создание вакцины против коронавируса, сообщило госагентство БелТА.

«Создание вакцины - очень кропотливый процесс. Здесь очень трудно прогнозировать, когда мы получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности", - сказал Караник. - «…мы видим и примеры, когда не до конца изученные вакцины вызывали очень выраженные побочные эффекты и утяжеляли течение болезни».

Возможное тестирование вакцины на заболевших COVID-19 станет отнюдь не первым опытом для Минздрава РБ использования пациентов для тестирования препаратов, разрабатываемых упомянутой компанией.

В частности, в Беларуси проводят исследование на пациентах терапевтического эффекта американской ДНК-вакцины против рака "Еленаген".

"На данный момент в научно-исследовательский проект включено 15 из запланированных 160 пациентов. Врачи наблюдают лечебный эффект. Переносимость химиоиммунотерапии в сочетании с "Еленаген" хорошая", - говорится в сообщении БелТА.

"Изначально планировалось начать вторую фазу клинических исследований вакцины в США и других странах. Но после изучения представленного белорусской стороной научного протокола, а также ознакомления с уровнем онкологических учреждений было решено начать исследования с Беларуси с дальнейшим подключением ведущих мировых онкологических центров», - отмечается в сообщении.

На встрече присутствовали руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков и его заместитель Сергей Красный.