Промпроизводство в Беларуси в ноябре 2020 года выросло на 0,8% к октябрю

За 11 месяцев 2020 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 105,129 млрд. рублей и снизился на 0,7% к аналогичному уровню прошлого года.

В ноябре объем промпроизводства составил 11,0172 млрд. рублей и вырос на 0,8% по отношению к октябрю текущего года и на 4,3% к ноябрю 2019 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» падение производства за 11 месяцев составило 0,2%, в «Обрабатывающей промышленности» – 0,7%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 4,4%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» объем производства не изменился 0,1%.

Объем промпроизводства изделий из дерева и бумаги и полиграфической деятельности за 9 месяцев вырос на 14,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,9%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,1%, транспортных средств и оборудования – на 3,2%.

Запасы готовой продукции на 1 декабря 2020 года составили 5,2823 млрд. рублей, что составляет 69,1% к среднемесячному объему промышленного производства. За ноябрь складские запасы выросли на 136 млн. рублей.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 17,4%.