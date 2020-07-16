Последнее обновление: 16.07.2020 18:01

Промпроизводство в Беларуси по итогам 6 месяцев 2020 года упало на 3,1%

В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 52,9 млрд. рублей, что на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Промышленное производство в «горнодобывающая промышленность» снизилось на 1,7%, в «обрабатывающей промышленности» – на 3,3%, в «снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 3,2%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост в 1%.

Запасы готовой продукции на 1 июля составили 5,523 млрд. рублей или 78,1% от среднемесячного объема производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,0%.

Индекс промышленного производства в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,9%, с маем 2020 г. – 104,8%.

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