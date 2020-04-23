БелДжи и МТЗ уйдут на майскую «самоизоляцию»

В частности, Минский тракторный завод объявил нерабочей неделю с 4 по 8 мая включительно. Указанные рабочие дни работники завода должны будут отработать по субботам в октябре и ноябре текущего года.

Неизбежное в условиях экспансии коронавируса снижение спроса на продукцию белорусских предприятий заставляет флагманов белорусского автотракторостроения останавливать производство и отправлять работников на каникулы.

Работникам сборочного производства БелДжи повезло куда больше: у них каникулы будут в 3 раза длиннее и их не придется отрабатывать под конец года: на предприятии объявлен простой с 22 апреля по 15 мая (в зависимости от цеха простой может длиться меньше указанного срока).

На время простоя работники будут получать 2/3 заработной платы.