Последнее обновление: 23.04.2020 12:10

БелДжи и МТЗ уйдут на майскую «самоизоляцию»

Неизбежное в условиях экспансии коронавируса снижение спроса на продукцию белорусских предприятий заставляет флагманов белорусского автотракторостроения останавливать производство и отправлять работников на каникулы.

В частности, Минский тракторный завод объявил нерабочей неделю с 4 по 8 мая включительно. Указанные рабочие дни работники завода должны будут отработать по субботам в октябре и ноябре текущего года.

Работникам сборочного производства БелДжи повезло куда больше: у них каникулы будут в 3 раза длиннее и их не придется отрабатывать под конец года: на предприятии объявлен простой с 22 апреля по 15 мая (в зависимости от цеха простой может длиться меньше указанного срока).

На время простоя работники будут получать 2/3 заработной платы.

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