Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале 2021 году выросло на 8,3%

В январе-феврале 2021 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 21,355 млрд. рублей и вырос на 8,3% к аналогичному периоду 2020 года.

В феврале объем промпроизводства составил 11,02 млрд. рублей и вырос на 1,3% по отношению к январю текущего года и 8,1% к февралю 2019 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» падение производства за 2 месяца составило 1,6%, в «Обрабатывающей промышленности» зафиксирован рост производства на 7,5%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» рост составил 15,9%. В «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксировано падение на 0,1%.

Запасы готовой продукции на 1 марта 2021 года составили 5,658 млрд. рублей, что составляет 65,2% к среднемесячному объему промышленного производства.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 20,9%.