Последнее обновление: 17.10.2020 13:42

Не менее 10 человек задержаны в Минске на студенческом марше в субботу

Не менее 10 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированном студенческом марше, сообщают очевидцы.

Группа студентов из нескольких сотен человек собралась у Минского государственного лингвистического университета, проследовав затем в сторону улицы Козлова, где колонну и разогнали сотрудники правоохранительных органов, задержав несколько человек.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, задержания произошли позже и у самого университета.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич подтвердил агентству Интерфакс-Запад факт задержаний на несанкционированной акции, по не назвал количество человек.

"Есть задержанные. Они будут доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - сказал он.

В субботу в Минске также проходит традиционный женский марш.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование