Не менее 10 человек задержаны в Минске на студенческом марше в субботу

Не менее 10 человек задержаны в Минске в субботу на несанкционированном студенческом марше, сообщают очевидцы.

Группа студентов из нескольких сотен человек собралась у Минского государственного лингвистического университета, проследовав затем в сторону улицы Козлова, где колонну и разогнали сотрудники правоохранительных органов, задержав несколько человек.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, задержания произошли позже и у самого университета.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич подтвердил агентству Интерфакс-Запад факт задержаний на несанкционированной акции, по не назвал количество человек.

"Есть задержанные. Они будут доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - сказал он.

В субботу в Минске также проходит традиционный женский марш.