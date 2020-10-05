Последнее обновление: 05.10.2020 13:58

Власти Беларуси отправили на Окрестина заведующую отделением РНПЦ детской онкологии

После воскресного марша в Минске 4 октября была задержана и отправлена в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина Инесса Доронина, заведующая отделением трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

В этом отделении всего один врач — и это Доронина, остальные все медсестры. Доронину временно заменяет реаниматолог Алексей Какунин. Коллективу о задержании на пятиминутке сообщило руководство.

5 октября ее должны были судить в Первомайском суде Минска. Чем закончился суд, коллеги не знают. Судья по ее административному делу — Максим Трусевич. На 5 октября у него было запланировано более 10 процессов. Волонтеры успели отследить половину из них: всем задержанным Трусевич давал сутки, передает Наша Нива.

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