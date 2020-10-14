Последнее обновление: 14.10.2020 15:53

Александра Герасименя уехала из Беларуси

Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя уехала из Беларуси и в настоящий момент находится в Вильнюсе, где стала во главе Фонд спортивной солидарности Беларуси.

В Вильнюсе Герасименя провела несколько рабочих встреч с представителями спортивных ассоциаций и местными чиновниками, сообщает Tribuna.com.

«Нашей главной задачей станет финансовая, психологическая, организационная и любая другая помощь белорусским спортсменам, которые пострадали от действий режима. Моя роль в фонде будет заключаться в том, чтобы координировать все направления работы фонда: от фандрайзинга до помощи спортсменам. Мы также хотим усилить взаимодействие с международными организациями и федерациями по различным видам спорта для того, чтобы ситуация с правами спортсменов в Беларуси не уходила из европейской и мировой повестки дня». – сообщила Александра.

Только в последние дни были осуждены капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакура (осуждена на 10 суток), руководитель клуба по дзюдо Константин Полей (15 суток), многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат (15 суток), многократную чемпионку Беларуси по тайскому боксу Александру Ситникову (10 суток).

«Известны случаи увольнения спортсменов и лишения их возможности тренироваться. В настоящее время мы уже начали проработку вопроса организационной помощи для таких случаев с НОКами и федерациями соседних стран. Для нас важно, чтобы ни одна карьера ни одного спортсмена не пострадала», – сказала Герасименя.

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