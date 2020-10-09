Последнее обновление: 09.10.2020 12:49

МОК проверит целевое расходование средств, перечисленных НОК Беларуси

Исполнительный комитет (ИК) Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение усилить свое расследование соответствия Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь Олимпийской хартии.

Решение принято в ходе онлайнового заседания Исполнительного комитета 7 октября, следует из сообщения на сайт МОК.

В сообщении отмечается, что Исполнительный комитет МОК принял к сведению «тревожные сообщения в письмах отдельных спортсменов и в средствах массовой информации о возможном политически мотивированном вмешательстве со стороны НОК (Беларуси) или входящих в его состав федераций». Речь идет о письме белорусских спортсменов с требованием остановить финансирование НОК Беларуси.

МОК подтвердил, что еще 26 сентября 2020 года направил письмо президенту НОК (А.Лукашенко) с просьбой подтвердить, что белорусские спортсмены смогут продолжить подготовку к Олимпийским играм в Токио 2020 и Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022, «несмотря на любые взгляды, которые они высказывают в эти трудные времена».

МОК сообщил, что НОК Беларуси ответил, что «процесс отбора спортсменов для предстоящих Олимпийских игр будет основываться исключительно на выступлениях спортсменов и результатах в крупных спортивных мероприятиях».

МОК проинформировал, что 1 октября 2020 года снова связался с НОК, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с арестом двукратной олимпийской чемпионки и баскетболистки Елены Левченко.

«НОК заявил, что она не является членом национальной сборной с начала 2018 года. С тех пор она не обращалась в НОК за какой-либо поддержкой, но в случае любого запроса или заявки, НОК утверждает, что готов рассмотреть такое обращение. НОК также ответил, что она (Левченко) была приговорена к 15 суткам тюремного заключения в соответствии с национальным законодательством страны», - говорится в сообщении МОК..

МОК подтвердил, что затем получил другие жалобы от некоторых спортсменов, касающиеся неправомерного политически мотивированного давления на спортсменов со стороны НОК и спортивных федераций.

«МОК - гражданская неправительственная организация, и ее мандат ограничен спортом. У нее ни полномочий, ни возможности изменять законы или политические системы, включая законы суверенной страны, и поэтому она не будет комментировать политические события в какой-либо стране», - отмечается в сообщении.

«Но МОК очень серьезно относится к своему мандату, чтобы гарантировать, что НОК (Беларуси) уважает Олимпийскую хартию, и чтобы права всех спортсменов соблюдались в соответствии со спортивными правилами и Олимпийской хартией. Это, в частности, означает, что они не подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов».

«Поэтому на основании полученной новой информации Исполком МОК решил продолжить и усилить расследование, чтобы определить, выполняет ли НОК свои обязательства перед своими спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией», - подчеркивается в заявлении.

МОК также отметил, что проверит, были ли средства, предоставленные НОК Беларуси перечислены олимпийским стипендиатам, готовящимся к поездкам в Токио и Пекин, без какой-либо дискриминации.

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