Последнее обновление: 14.10.2020 07:52

Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси

Руководство Совета Европы (СЕ) во вторник, 13 октября, выступило с совместным заявлением, в котором в очередной раз призвало власти Беларуси начать диалог с представителями оппозиции, прекратить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключенных и провести конституционную реформу в стране.

"Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте. Мы решительно подтверждаем свою позицию в отношении того, что все задержанные должны быть освобождены и что в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы необходимо начать подлинный уважительный диалог с представителями гражданского общества", - говорится в заявлении руководства Совета.

Отмечается, что Совет Европы готов помочь Беларуси на ее пути к подлинным реформам, передает DW.

Документ подписан заместителем главы МИД Греции, председателем комитета министров Совета Европы Милтиадисом Варвициотисом, главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Демсом и генеральным секретарем совета Марией Пейчинович-Бурич.

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