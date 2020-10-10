Макею пришлось говорить пост-правду главе МИД Евросоюза

В минувшую пятницу главе МИД Беларуси Владимиру Макеюпришлось немножко врать Высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Как сообщила пресс-служба МИД РБ, Макею пришлось объясняться по поводу тех шагов, которые власти синекой предприняли в последнее время в отношении зарубежных дипломатов.

«По просьбе своего европейского коллеги В.Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси», - говорится в сообщении.

Напомним, что еще буквально 2 октября МИД РБ в своем заявил: «Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

В ходе беседы обсуждались состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом.

«С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Подчеркнута бесперспективность санкций и контр-продуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС», - сказано в сообщении.