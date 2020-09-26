Глава Евросовета призвал к диалогу в Беларуси при участии ОБСЕ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает необходимым организовать в Беларуси "инклюзивный национальный диалог" при посредничестве ОБСЕ.

"Это единственный выход из сложившейся ситуации", - заявил он в пятницу, 25 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мишель подчеркнул, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, и ЕС не признает их результаты, передает DW.

"И мы осуждаем жестокое подавление оппозиции и мирных протестов. Репрессии и запугивания должны прекратиться, а все, кто за ними стоит, должны быть привлечены к ответственности и наказаны", - отметил также глава Евросовета.

Белорусский народ имеет право "выбирать свое будущее", добавил Шарль Мишель.