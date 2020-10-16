Европарламент: Пытки и зверства в Беларуси продолжаются

Общественность начинает привыкать к ситуации в Беларуси, где продолжаются пытки и зверства, но такого быть не должно, заявил глава делегации Европарламента (ЕП) по связям с Беларусью Роберт Бедронь (Польша) 16 октября в ходе обсуждения ситуации в стране.

«Мы начинаем привыкать к той ситуации, которая имеет место в Беларуси, но так не должно происходить», — сказал Бедронь, передает БелаПАН.

Дебаты по Беларуси организованы комитетом ЕП по иностранным делам и подкомитетом по правам человека совместно с делегацией по связям с Беларусью и Парламентской ассамблеей Восточного партнерства (Евронест).

«Я думаю, что пока ЕС сделал очень немного для того, чтобы поддержать белорусскую оппозицию. Считаю, что мы достаточно устоявшаяся организация в области прав человека, нас уважают, нам доверяют, — сказал Бедронь. — Что касается безнаказанности белорусских властей, то у нас по-прежнему есть пространство для маневра. Я имею в виду санкции. Хочу вам напомнить, что в 2016 году ЕС наложил санкции в отношении 170 официальных лиц и чиновников в Беларуси, а сегодня мы говорим о санкциях только в отношении 40, исключая Лукашенко. Так быть не должно. Мы теряем доверие к себе».

Бедронь отметил, что ЕС должен поддерживать белорусскую оппозицию и сотрудничать с теми институтами, которые фиксируют нарушения прав человека в Беларуси. «Это должно быть сделано неотложно. Мы должны сотрудничать с Московским механизмом ОБСЕ и Советом ООН по правам человека. Я по-прежнему вижу, что очень мало происходит со стороны ЕС в этом направлении», — подчеркнул евродепутат.

Важным моментом в работе Европарламента он назвал сотрудничество с Координационным советом, созданным по инициативе экс-кандидата в президенты Светалны Тихановской.

«Мы уже организовали два визита Светланы Тихановской в Брюссель, но с нашей стороны не было ни одного визита к членам Координационного совета в Вильнюсе, — сказал Бедронь. — Мы, как члены Европарламента, обратились к нашему председателю с просьбой разрешить нам визит в Вильнюс, но пока этого не произошло. Думаю, что такой порядок дел должен быть изменен как можно скорее. Если мы много говорим, но при этом мало делаем, то, конечно, у нас мало что получится».

Евродепутат от Литвы, председатель Евронеста Андрюс Кубилюс отметил: «Сразу после так называемых выборов в Беларуси, когда мы увидели зверства, пытки, жестокие подавления демонстраций, мы предложили, чтобы Европарламент занял активную позицию в том, что касается создания структур для проведения международного расследования тех преступлений, которые совершаются Беларуси».

«Существует множество доказательств того, что пытки имели место, — подчеркнул Кубилюс. — Мы видим, что пытки и зверства продолжаются. Они становятся еще более жестокими. Режим Лукашенко может стать очень жестоким. Люди просят, чтобы была обеспечена справедливость. Они просят, чтобы она была обеспечена в международном масштабе, потому что во внутреннем поле они этой справедливости не получат. Мы видим, что силовики не боятся просто совершать эти преступления, они продолжаются».

По словам Кубилюса, на уровне международного сообщества «необходимо найти необходимый механизм для обеспечения справедливости и правосудия». «Я не юрист, но мне кажется, что наиболее эффективный и действенный способ для государств-членов ЕС — это обратиться к своим уголовным кодексам и найти такую общую статью, которая позволила бы им двигаться в нужном направлении. Но для этого нужна координация действий, — сказал литовский евродепутат. — Безнаказанность тоталитарного режима становится глобальной серьезной проблемой. Мы пытаемся не только оказать помощь в становлении белорусской демократии, но и смотрим на то, как ЕС может возглавить эту работу и бороться с этой безнаказанностью».