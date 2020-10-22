Последнее обновление: 22.10.2020 15:28

Координационный Совет получил Премию Сахарова!

Сегодня президент Европарламента объявил о награждении демократических сил Беларуси премией Сахарова – высшей наградой Европейского парламента за вклад в борьбу за права человека и свободу мысли.

Премию Сахарова получила демократическая оппозиция в лице Координационного совета, Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Светланы Алексиевич, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило, сообщает пресс-служба Координационного совета.

В сентябре Европарламент признал Координационный Совет «временным представительством народа Беларуси», который борется за демократию в Беларуси.

Ольга Ковалькова, член Президиума КС, поблагодарила Европейский Парламент за солидарность и признание роли и вклада демократической оппозиции в продвижении демократических изменений.

«Это победа каждой беларуски и беларуса, которые поверили в себя! Ведь изменения начинаются с каждого из нас, и мы показали, что нас большинство и мы едины в своем желании выбирать себе власть и жить в правовом государстве. Мы продолжаем закреплять нашу победу, и на этом пути солидарность и поддержка - это самое важное», прокомментировала Ольга Ковалькова.

Награждение пройдет 16 декабря во время пленарной сессии Европарламента.

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