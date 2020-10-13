Последнее обновление: 13.10.2020 16:55

Боррель обсудил с Лавровым ситуацию в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Беларуси.

«Стороны рассмотрели ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Беларуси», - говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе разговора Боррель рассказал об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам 12 октября. Беседа состоялась по инициативе Евросоюза, отмечается в сообщении.

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