Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 84524 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 октября 2020 года выросло до 84524 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 906 человек.

«В Беларуси на 13 октября зарегистрированы 84524 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 77797 (+374) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 526 человек 6,2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 2095917 (+8487) тестов на коронавирус.