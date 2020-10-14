Объем денежных переводов из Беларуси вырос в III квартале 2020 года

Население Беларуси заметно увеличило в третьем квартале 2020 года объем денежных переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, Contact, Сбербанк Онлайн, Ria Money Transfer.

Такие данные опубликовал сегодня Нацбанк РБ.

Так, в третьем квартале 2020 года население перевело в другие страны $61,45 млн. В I квартале население перевело $37,62млн., во II квартале $49,91 млн.

Для сравнения: в 2019 году объем переводов из Беларуси составил (поквартально) $40,08 млн., $44,03 млн., $50,08 млн. и $49,92 млн.

Объем денежных средств, поступивших в страну через перечисленные системы в III квартале 2020 года составил $84,45 млн. ($67,24 млн. в I квартале, $74,41 млн. во II квартале).

Для сравнения: в 2019 году объем переводов в Беларусь составил (поквартально) $74,89 млн., $75,89 млн., $80,64 млн. и $85,34 млн.

Рост переводов из страны в III квартале 2020 года вряд ли связан с процессом вывода валюты, поскольку для этого есть другие инструменты. Скорее, можно говорить об увеличении поддержки оказавшимся за границей близким людям, в том числе и по причине безопасности.

Также рост можно объяснить и небывалой активностью граждан в деле оказания помощи пострадавшим: почти все счета, аккумулирующие помощь после закрытия МолаМола и Улея, находятся в других странах.