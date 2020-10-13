ОПЕК ожидает падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 млн б/с

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,3 млн б/с, говорится в октябрьском докладе ОПЕК.

Таким образом, организация оставила опубликованный в сентябре прогноз без изменений, передает ТАСС.

Ранее ОПЕК ухудшила ожидания по снижению мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн б/c в связи со слабыми экономическими данными из стран Азии, особенно из Индии.

В 2021 году прогноз мирового спроса на нефть понижен на 0,08 млн б/с. «Эта корректировка в сторону понижения обусловлена более медленным экономическим ростом, прогнозируемым как в странах ОЭСР, так и в странах, не входящих в организацию. Тем не менее прогноз роста спроса на нефть составляет около 6,5 млн б/с, мировой спрос составит 96,8 млн б/с», - отмечает ОПЕК.

Спрос на нефть в странах ОЭСР ожидается в 2020 году на уровне 42,9 млн б/с, что на 4,84 млн б/с меньше спроса 2019 года. В 2021 году прогнозируется увеличение спроса до 46,1 млн б/с.

ОПЕК также ожидает падения добычи нефти в странах «не ОПЕК» в 2020 году на 2,4 млн баррелей в сутки (б/с), до 62,8 млн б/с и прогнозирует рост на 0,9 млн б/с (до 63,7 млн б/с) в 2021 году.

«Прогноз добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, на 2020 год повышен на 0,31 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с более высоким, чем ожидалось, восстановлением добычи в США в июле - на 0,8 млн б/с. Ожидается, что добыча нефти стран «не ОПЕК» сократится на 2,4 млн б/с год к году, до 62,8 млн б/с», - говорится в докладе.

Прогноз по добыче в 2021 году в странах «не ОПЕК» улучшен на 0,9 млн б/с, до 63,7 млн б/с. При этом, по оценке ОПЕК, снижение добычи нефти в России в 2020 году будет на уровне 1,1 млн б/с, до 10,35 млн б/с, в США - на 0,7 млн б/с, до 17,8 млн б/с.

В 2021 году ключевыми драйверами роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, станут США, Канада, Бразилия, Норвегия, Эквадор, Катар, Гайана, Индия и Россия. В Египте, Омане, Китае, Индонезии и Мексике прогнозируется снижение добычи.