Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень 1995 года.

Об этом говорится в опубликованном 15 апреля ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

За весь 2020 год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие, прогнозирует МЭА.

На фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 млн баррелей в сутки. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются, передает РБК.

Ожидаемый рост запасов на 12 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2020 года «угрожает в предстоящие недели переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища», предупредило МЭА.