МЭА: Спрос на нефть в мире упадет впервые с 2009 года из-за коронавируса

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне распространения коронавируса по всему миру.

Спрос на нефть в этом году впервые с 2009 года упадет на 90 тыс. баррелей, говорится в отчете агентства, передает ТАСС.

«В первом квартале 2020 года спрос на нефть в Китае упал на 1,8 млн баррелей в сутки в годовом выражении, в мире этот показатель снизился на 2,5 млн баррелей в сутки. Мы допускаем, что спрос на нефть восстановится до близкого к нормальным значениям во втором полугодии 2020 года», - говорится в отчете.

МЭА отмечает, что в этом году впервые за последнее десятилетие возможно снижение мирового спроса на нефть из-за сокращения потребления в Китае, на долю которого приходилось более 80% роста мирового спроса на нефть в 2019 году, а также на фоне снижения объемов торговли и спада спроса на путешествия.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса и какие меры будут предприняты властями для сдерживания его распространения, МЭА представило три сценария мирового спроса на нефть в этом году - базовый, пессимистичный и оптимистичный.

Пессимистичный сценарий развития ситуации предполагает, что страны, где зафиксировано распространение коронавируса, не могут быстро его купировать, и вместе с этим появляются новые очаги распространения коронавируса в Европе, Азии и за пределами этих регионов. В результате такого развития событий в Китае и в марте продолжится снижение спроса на нефть, в Европе прогнозируется слабый спрос на нефть в третьем квартале, а в Соединенных Штатах Америки в этом году спрос на нефть будет расти более медленными темпами. В результате мировой спрос на нефть в 2020 году может упасть на 730 тыс. баррелей в сутки.

В оптимистичном случае, когда Китаю быстро удастся взять под контроль распространение коронавируса, а в других регионах мира оно будет локализовано, не оказав серьезного влияния на экономику большинства стран Европы и Северной Америки, мировой спрос на нефть может вырасти на 480 тыс. баррелей в сутки в 2020 году.

В базовом сценарии вспышка заболевания в Китае будет взята под контроль к концу первого квартала, но распространится во многих других странах, помимо Ирана, Кореи, Японии, Сингапура, США и Европы. Согласно этому сценарию, наибольшее снижение спроса на нефть в Китае - на 1,8 млн баррелей в сутки - придется на первый квартал. Во втором квартале по мере улучшения ситуации в Китае спрос на нефть ухудшится в других странах, например, странах Европы и Японии. При этом МЭА рассчитывает на рост спроса на нефть во втором полугодии на 1,1 млн баррелей в сутки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, что в результате в целом в 2020 году приведет к снижению мирового спроса на нефть в объеме около 90 тыс. баррелей в сутки.