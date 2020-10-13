МЭА ожидает прохождения пика мирового потребления нефти к 2030 г.

Эпоха роста мирового потребления нефти подходит к концу и завершится в период до 2030 года, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020 (WEO).

«Эпоха роста мирового спроса на нефть подойдет к концу в течение 10 лет, но форма восстановления экономики является ключевой неопределенностью», - отмечается в докладе.

Однако даже по самым благоприятным для нефти сценариям (всего их четыре в докладе), спрос выйдет на плато до 2030 года. Если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Отчасти на это влияет и потребительское поведение, указывает МЭА. «Чем дольше длятся локдауны, тем сильнее меняется поведение потребителей. Например, нормой стала работа из дома и привычка избегать авиаперелетов», - объясняют эксперты агентства. Впрочем, другие перемены в поведении потребителей, напротив, помогают поддерживать спрос на нефть. Среди них - боязнь общественного транспорта, возросшая популярность внедорожников и отсроченная замена старых автомобилей.

Базовый сценарий (Stated Policies Scenario) МЭА предусматривает, что взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса получится в 2021 году. В этом случае спрос на нефть увеличится на 5 млн баррелей в сутки, но на докризисный уровень выйдет только в 2023 году.

При этом пик спроса уже пройден в развитых странах, где потребление нефти ниже максимума 2005 года. К 2030 году спрос в странах ЕС, например, будет на 5 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Впрочем, это снижение будет сполна компенсировано ростом потребления нефти в развивающихся странах - на 9 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Если же борьба с коронавирусом затянется (Delayed Recovery Scenario), то на докризисные уровни потребление нефти выйдет только в 2027 году.

Наконец, самый радикальный сценарий (Net Zero Emissions by 2050 Case), согласно которому человечество поставит цель снизить выбросы СО2 до нуля к 2050 году, предполагает, что спрос на нефть опустится с 98 млн баррелей в сутки в 2019 году до 65 млн баррелей в сутки к 2030 году.