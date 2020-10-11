Латушко призывал белорусов выйти на Марш Гордости

Член президиума Координационного совета призвал граждан Беларуси дать достойный ответ на вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ и выйти сегодня всей страной на Марш Гордости.

«Вчера власть сделала первый шаг. Но я хочу попросить вас воспринимать встречу с политзаключёнными адекватно, без иллюзий. Режим торгуется с народом. Он готов на незначительные подвижки ради того, чтобы удержаться. Не ведитесь! Не верьте! Не очаровывайтесь раньше времени. Эти действия — очередная попытка сбить протест, успокоить народ, отвлечь внимание», - заявил Латушко.

«Поэтому наш с вами план на сегодня — ответить режиму. Наши мирные многочисленные марши создают ему катастрофические сложности. И чем вас больше — тем ему сложнее забалтывать своих чиновников, которые все яснее понимают: финал близок, и придётся ответить за все. Давайте усиливать давление на шатающийся режим, чтобы он наконец рухнул», - призвал политик.