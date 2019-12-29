Последнее обновление: 29.12.2019 18:03

В Минске прошла немногочисленная акция оппозиции

Сегодня в Минске прошла 5-я в декабре акция, организованная белорусской оппозицией против интеграции с РФ и в поддержку независимости страны.

Кроме того, сегодня протестующие требовали освободить арестованных на сроки до 15 суток участников предыдущих акций.

Акция началась на Октябрьской площади, затем переместилась на площадь Независимости. Закончился сегодняшний протест живой цепью, выстроенной людьми вдоль проспекта Независимости от главпочтамта до Октябрьской площади.

По разным оценкам, участие в акции приняли от 50 до 150 человек.

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