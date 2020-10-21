Последнее обновление: 21.10.2020 09:46

Тихановская и сотрудники силовых структур обсудили инициативу ByPol

В минувший вторник Светлана Тихановская провела встречу с представителями силовых ведомств, которые перешли на сторону народа и объединились в инициативу ByPol, которая насчитывает около 20 человек.

Встреча прошла в Центре беларусской солидарности в Варшаве, сообщил телеграм-канал Тихановской.

«Бывшие сотрудники силовых структур обратились к Светлане Тихановской с намерением создать профсоюз силовых структур. Закон Беларуси не предусматривал наличие такового, но своим легитимным лидером представители ByPol считают именно Светлану Тихановскую, поэтому спросили ее разрешения», - говорится в сообщении.

Светлана поддержала создание профсоюза и предложила собеседникам провести отдельную закрытую встречу по вопросу перехода сотрудников силовых структур на сторону беларусского народа.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование