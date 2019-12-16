Последнее обновление: 16.12.2019 14:48

Оппозиция подтвердила планы на акции протеста против интеграции с Россией

Белорусская оппозиция подтвердила готовность провести 20 декабря в центре Минска очередную акцию против интеграции с Россией.

Об этом было объявлено 16 декабря на пресс-конференции представителей кампании «Абаронім незалежнасць», передает БелаПАН.

В оргкомитет акции вошли представители 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений.

В рамках акции запланирован митинг, а затем шествие по центру города общей продолжительностью около двух часов. Завершить акцию предлагается живой цепью.

Еще один митинг планируется провести 21 декабря в центре Минска.

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