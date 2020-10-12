МВД: В воскресенье в Беларуси были задержаны 713 человек

Силовики и ОМОГ в минувшее воскресенье, 11 октября, задержали 713 человек за участие в гражданских акциях несогласия.

«Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По данным МВД, в стране зафиксировано 25 протестных акций.

«По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок», - признает МВД РБ.

«Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск – город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», - также сказано в сообщении.