В Минске вечером 20 декабря вновь протестовали против интеграции с РФ

В Минске вечером 20 декабря прошла третья за месяц несанкционированная акция протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках Союзного государства.

Акция началась после завершения переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, по итогам которых остались несогласованными 3 дорожные карты из 31, включая цены на нефть, газ и налоговую интеграцию.

Протесты против интеграции с РФ начались с митинга на Октябрьской площади в центре Минска. Затем продолжилась шествием по главному проспекту столицы в сторону площади Независимости. На площади был организован очередной митинг с выступлениями политиков и общественных деятелей.

Затем участники акции вернулись на Октябрьскую площадь. Акция протеста завершилась живой цепью.

По разным оценкам, в акции приняли участие до 1500 человек.

Сотрудники правоохранительных органов не мешали проведению акции, но вели усиленную видеосъемку.

В пятницу 20 декабря стало известно о том, что милиция вызвала на профилактические беседы и составление административных протоколов более 40 участников акций протеста 7 и 8 декабря.