МВД: В Беларуси в минувшее воскресенье были задержаны 317 человек

Милиция и ОМОН во время протестных акций в Минск и других городах Беларуси задержали 317 граждан, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, МВД сегодня неожиданно расщедрился и оценил количество участников акции в Минске 5-значной цифрой, хотя все равно не отказался от 10-кратного понижающего коэффициента.

«Вчера, 4 октября, в стране зафиксировано 10 протестных акций. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). В Минске … общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек», - отметили в МВД.

В ведомстве подтвердили применение спецсредств.

«В Минске в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы. В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ», -подчеркивается в сообщении.