МИД РБ: Литва и Польша обязаны сократить число дипломатов в Минске

МИД РБ отреагировал на заявления глав МИД Польши и Литвы о том, что они не собираются выполнять рекомендации по сокращению числа сотрудников своих дипмиссий, и заявил, что эти рекомендации являются обязательными к исполнению.

"Не знаю, может, в силу того что Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно", - заявил сегодня пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

"Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД", - подчеркнул он.