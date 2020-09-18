Последнее обновление: 18.09.2020 08:23

Литва: Лукашенко продолжает придумывать угрозы

Заявление Лукашенко о «закрытии» границ республики с Польшей и Литвой вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то (внешней) угрозы.

Такое мнение в эфире радио LRT выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает РБК.

«Поскольку предыдущие заявления не совсем стали реальностью, следует посмотреть, что подразумевается под этим заявлением. Желание любой ценой продемонстрировать, что есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести. И то, что половина армии отправляется на охрану границ, на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью... Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», — сказал министр.

В минувший четверг Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также усилении границы с Украиной. Кроме того, он обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

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