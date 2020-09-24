Литва не будет принимать посла Беларуси, назначенного Лукашенко

Введение санкций в отношении определенных должностных лиц режима Александра Лукашенко — это слишком слабая реакция на события в Беларуси, нужно оказать помощь жертвам репрессий, заявил министр иностранных дел Литвы.

«Санкций недостаточно. Те, кто совершал преступления, должны преследоваться по закону, должны нести ответственность, ведь это уголовные преступления. Также мы должны помочь людям, которые пострадали», — сказал Линас Линкявичюс, сообщает Белапан.

По его словам, накануне власти вновь «применили насилие после так называемой инаугурации, применен слезоточивый газ, люди были ранены, это происходит больше месяца. Мы должны помочь жертвам репрессий».

Он также считает, что «недостаточно только осуждать и возмущаться, нужно сделать что-то большее».

В частности, по мнению министра, Литва не должна принимать нового посла Беларуси, если такой будет назначен: «Если его пришлет недействительный президент, он не будет обладать законными полномочиями».