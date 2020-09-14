Двум сотням белорусов разрешили въехать в Литву из-за политических обстоятельств

Литва выдала 205 разрешений гражданам Беларуси на въезд в республику по "особым гуманитарным причинам", из них 54 человека уже в Литве.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Разрешения выданы по приказу министра внутренних дел республики Риты Тамашунене.

"С началом массовых протестов в соседней стране сразу был подготовлен план мер, и до сих пор мы внимательно наблюдаем за политической ситуацией в Беларуси. Мы готовы и в дальнейшем помогать гражданам Беларуси, которым нужна защита из-за возникающих угроз и политических обстоятельств", - заявила министр, чьи слова цитируются в пресс-релизе министерства.

Подобные разрешения выдаются в Литве после получения мотивированного предложения от министерства иностранных дел о прибытии иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, например, из-за сложившихся политических обстоятельств или других угроз.

В МВД напомнили, что белорусы, которые хотят въехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси за шенгенской визой и предоставить подтверждающую особые гуманитарные причины информацию. Шенгенская виза позволяет въехать на территорию шенгенской зоны на время действия визы, но не более, чем на 90 дней.

Также граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут прибыть в Литву и обратиться за убежищем.

Литва получила 16 прошений об убежище от белорусов.

Иностранцы прошения об убежище могут подать в пункт погранконтроля, в Службу охраны госграницы или в Департамент миграции. После рассмотрения прошения соискатель может получить статус беженца или дополнительную защиту, а также вид на жительство в Литве.