Беларусь высылает из страны послов Польши и Литвы

Беларусь отзывает для консультаций своих послов из Польши и Литвы, предложив властям Польши и Литвы сделать то же самое.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

«Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», - сказал Глаз.

Он отметил, что данный шаг вынужденный и прибегнуть к нему пришлось «исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси».

По его словам, посольствам указанных стран также предложено сократить количество сотрудников.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», - сказал пресс-секретарь МИД РБ (цитата tut.by).

Он пояснил, что в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.