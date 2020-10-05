Последнее обновление: 05.10.2020 13:58

Литва и Польша отзывают своих послов из Беларуси для консультаций

Литва и Польша отзывают своих послов из Минска для консультаций. Таким образом, Вильнюс и Варшава выполнили требование Минска, который ранее отозвал послов из этих стран.

Из сообщения МИД Литвы следует, что решение принято по итогам «интенсивных консультаций» с коллегами по Евросоюзу, в ходе которых обсуждалось требование официального Минска сократить штат посольств Литвы и Польши для установления паритета с численностью белорусских диппредставительств в этих странах.

Глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс провел переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Польши Збигневом Рау и Германии Хайко Маасом. Ситуацию обсудили также послы стран ЕС в Минске.

По словам Линкявичюса, главная цель — максимально сохранить дипломатические контакты; отзыв послов для консультаций рассматривается как возможность снизить напряженность и сохранить взаимное дипломатическое представительство на уровне послов.

Министр сообщил, что договоренность сохранить штат посольств пока не достигнута, но, если Беларусь продолжит настаивать на выполнении своего требования, будут приняты «зеркальные» меры, передает БелаПАН.

Литва продолжает координировать свои действия с Польшей и другими странами ЕС, отмечается в сообщении МИД.

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