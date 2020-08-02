Последнее обновление: 02.08.2020 10:03

Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Категории: США Космос

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Трансляцию на своем сайте ведет NASA.

Корабль отстыковался ночью в 2:35. Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов. Корабль должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года, передает РБК.

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска стартовал к МКС 30 мая. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Бенкена и Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Ранее по теме




blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование