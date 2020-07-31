Техническая проблема летящей на Марс ракеты оказалась некритической

После успешного старта направляющаяся к Марсу американская ракета-носитель Atlas-V с марсоходом на борту столкнулась с технической проблемой, которая, как выяснилось позднее, оказалась некритической.

Как сообщило в четверг, 30 июля, аэрокосмическое агентство США NASA, ракета переключилась в безопасный режим. Это могло быть связано с тем, что часть корпуса космического корабля переохладилась во время полета в тени Земли. Также сообщалось о проблемах с каналами связи между ракетой и базой NASA в Калифорнии.

Впоследствии ракета успешно вышла из тени Земли и продолжила движение в сторону Марса. Температура космического корабля нормализовалась, NASA проводит обширную проверку. Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес заявил, что ситуация не вызывает особого беспокойства, передает DW.

Ракета-носитель Atlas-V с марсоходом Perseverance на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал ранее в тот же день, в 07.50 по времени Восточного побережья США. Посадка на Марсе запланирована на 18 февраля 2021 года. Марсоход будет искать сохранившиеся следы микробной жизни, изучать геологию и климат Марса.

На борту Atlas-V также находится вертолет, который будет летать над Марсом. Планируется, что некоторые образцы грунта будут доставлены на Землю, это произойдет не раньше 2026 года.