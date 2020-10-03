Кремль надеется на скорое урегулирование поствыборных проблем в Беларуси

Кремль изложил свое видение состоявшегося сегодня телефонного разговора Лукашенко и Путина, отметив, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в Республике с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы», - говорится в сообщении Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 сентября. С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтверждён обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Беларуси», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Беларусь российской вакцины.

«Особое внимание уделено обострению нагорнокарабахского конфликта. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - также сказано в сообщении.