Кремль позитивно оценивает отсутствие Лукашенко в пакете санкций ЕС

Кремль считает, что отсутствие в новом санкционном списке ЕС Александра Лукашенко является "скорее позитивным" сигналом.

"Безусловно, скорее позитивно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам, комментируя невключение Лукашенко в санкционный список ЕС.

"Мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае это скорее проявление слабости, чем силы", - отметил Песков, которого цитирует ТАСС.

"Конечно, попадание в какие-то санкционные списки высшего руководства страны или главы государства, конечно же, означало бы просто исключение любых возможностей, любых контактов с этой страной, безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Беларусью, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны", - отметил пресс-секретарь Путина.