Министерство правды Беларуси лишает tut.by лицензии СМИ на 3 месяца

Министерство информации Беларуси приказом от 29 сентября 2020 года приостанавливает с 1 октября 2020 года сроком на 3 месяца действие лицензии СМИ сетевого издания «tut.by».

После детального анализа публикаций ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания «tut.by» статей 4 и 49 Закона о СМИ. В судебном порядке они обжалованы не были, говорится в приказе за подписью министра информации Игоря Луцкого.

Мининформ также напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением ведомства, если подан соответствующий иск в суд. Как сообщалось ранее, исковое заявление в Экономический суд Мининформ направил 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.