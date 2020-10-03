С полуночи в Беларуси не смогут работать иностранные СМИ

МИД Беларуси анонсировал срочную переаккредитацию иностранных СМИ, заявив, что срок действия действующих удостоверений об аккредитации заканчивается 2 октября 2020 года.

«…действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября с.г.», - сказано в сообщении пресс-службы МИД РБ.

Свое решение ведомство обосновало принятием новой редакции Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. Судя по всему, документ был принят сегодня в экстренном порядке и будет использован для отсева раздражающих режим иностранных СМИ.

«Сегодня принято соответствующее постановление Совета Министров. В ближайшее время Положение будет опубликовано на сайте МИД.», - сказано в сообщении.

В новом Положении введен ряд норм, «направленных на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов»:

- процедуры подачи документов на аккредитацию (как временную, так и постоянную), получения временной аккредитации переведены в электронный формат;

- журналисты получили возможность самостоятельно распечатать аккредитационную карточку для временной аккредитации;

- существенно сокращены сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов – с 20 дней до 5 для временной аккредитации, с 2 месяцев до 30 дней для постоянной;

- введена возможность продления постоянной аккредитации на срок до 3 лет (ранее – только до 1 года);

- облечена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ.

Примечательно, что действие старых карточек аккредитации заканчивается сегодня, в то время комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе только с 5 октября. Плюс минимум 5 дней на временную аккредитацию или 30 дней – на постоянную.

Похоже, начиная с субботы по первую декаду ноября в Беларуси не останется зарубежных медиа, но разве что будут удивительные исключения из правил.

«В соответствии с Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь «важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет Республики Беларусь». В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе – в виде новых норм Положения», - подчеркивается в сообщении МИД РБ.