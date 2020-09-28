Последнее обновление: 28.09.2020 08:48

Хакеры выложили в доступ данные около 1 тыс. силовиков Гомеля

Кибер-партизаны обновили файл с данными белорусских силовиков, добавив в него вкладку с тысячей имён сотрудников МВД из Гомеля.

Как сообщалось, силовики для разгона мирных граждан в Гомеле и Могилеве использовали баллончики с перцовым газом и светошумовые патроны, браво постреливая в воздух для устрашения невооруженных людей.

«Сегодня они совершали настоящие должностные преступления. Они стреляли, били и заливали газом мирных людей. Да так, как будто не существует интернета. Это, определённо, большой прокол с их стороны. Обновляем нашу базу и добавляем туда вкладку «Гомель», - написал телеграм-канал Nexta.

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