Последнее обновление: 27.09.2020 10:14

"Кибер-партизаны" взломали сайты белорусских госканалов

В Беларуси хакеры одной из группировок "Кибер-партизан" вечером в субботу, 26 сентября, взломали сайт Белтелерадиокомпании.

Транслировавшееся в этот момент интервью и.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича на тему роста числа заражений COVID-19 в стране было прервано кадрами, изображавшими, как белорусский ОМОН жестко задерживал протестующих против официальных результатов президентских выборов.

Теми же кадрами было прервано онлайн-вещание государственного телеканала ОНТ. Спустя какое-то время оба канала отключили онлайн-вещание.

В своем телеграм-канале Кибер-партизаны (которые Origins) опубликовали скриншоты взломанного онлайн-вещания и сообщение "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы".

К утру воскресенья БТ восстановило свое вещание.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование