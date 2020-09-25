Последнее обновление: 25.09.2020 14:17

Польша готова оставить у себя выпускников из Беларуси

Польша мгновенно отреагировала на очередное одиозное заявление Лукашенко, на этот раз на тему обучения белорусов в польских вузах.

Сегодня на встрече с главой Ленинградской области Лукашенко заявил, что белорусским студентам, обучающимся в Польше, придется подтверждать свой диплом в Беларуси.

Представитель Министерства науки и высшего образования Польши в ответ сказал, что Польша готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.

"Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись, они уже хорошо владеют языком, интегрировались в общество", - сказал польский чиновник, которого цитирует РИА «Новости».

Ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч белорусов.

Примечательно, что официальные белорусские СМИ пока не давали в эфир это заявление Лукашенко, как, собственно, и угрозу насчет ковидного, а точнее политического карантина. В частности, он сказал, что на будущей неделе рассмотрит вопрос о введении двухнедельного карантина из-за коронавируса для приезжающих из стран Запада.



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