Сейм Польши упростил подтверждение документов о среднем образовании

Сейм Польши в среду принял поправки к закону о помощи гражданам Украины в связи с войной, которые предусматривают, среди прочего, продление срока легальности пребывания для украинцев, а также упрощают подтверждение документов о среднем образовании, что затрагивает интересы переехавших в Польшу граждан РБ.

381 депутат проголосовал за поправки к закону, 19 были против и 20 воздержались.

Поправка к закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" предусматривает, среди прочего, продление до 30 сентября 2025 года срока легальности пребывания для украинцев, которые получили номер PESEL UKR, а также привязку со следующего года выплат "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) к обязательному школьному обучению для украинских детей.

Постановление также расширяет доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, выплачиваемым учреждением социального страхования (ZUS), и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Поправка также определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных курсах польского языка. Решение будет касаться учеников, которые начали посещать занятия в 2022/2023 и 2023/2024 годах.

Закон также предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, который подает заявление на получение номера PESEL. Единственным способом подтверждения личности будет предъявление действительного проездного документа.

Распоряжение также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, который действует по поручению воеводы. Правила участия в расходах на проживание и питание в центрах коллективного размещения также будут изменены таким образом, чтобы сбор причитающихся субсидий был более эффективным, чем сейчас.

Закон также предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных владельцами частных помещений. С 1 июля также отменяется помощь на финансирование фотографирования и единовременное денежное пособие в размере 300 злотых.

Кроме того, приняты поправки в закон об образовании, согласно которым граждане стран, которые прекратили действие соглашений с Польшей о признании документов об образовании, смогут подтвердить получение образования, а также право на продолжение учебы, в том числе в высших учебных заведениях, в рамках административной процедуры в Польше. Речь идет о начальном, неполном среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.

В действующей редакции закона об образовании право на такое подтверждение образования имеют только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, а также члены их семей, и лица потерпевшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и иных гуманитарных кризисов, спровоцированных природой или человеком.